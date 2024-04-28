В Пулково перестали принимать багаж в пищевой пленке

Багаж, который самостоятельно завернут в пищевую пленку, перестали принимать в аэропорту Пулково для соответствия требованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — следует из сообщения.

Сообщается, что для оказания услуги посетители аэропорта смогут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа.

До этого стало известно, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в салоне самолета при высокой температуре воздуха.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту. В связи с этим он призвал авиакомпании «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту, утвержденными главным государственным санитарным врачом России. Согласно им, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

Ранее в Якутии у самолета с пассажирами лопнули колеса шасси при посадке.