Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пулково перестали принимать багаж в пищевой пленке

В Пулково не принимают у пассажиров багаж, упакованный пищевой пленкой

close
100%
Shutterstock

Багаж, который самостоятельно завернут в пищевую пленку, перестали принимать в аэропорту Пулково для соответствия требованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — следует из сообщения.

Сообщается, что для оказания услуги посетители аэропорта смогут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа.

До этого стало известно, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в салоне самолета при высокой температуре воздуха.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту. В связи с этим он призвал авиакомпании «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту, утвержденными главным государственным санитарным врачом России. Согласно им, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

Ранее в Якутии у самолета с пассажирами лопнули колеса шасси при посадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами