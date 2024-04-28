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Израиль предупредил о последствиях выдачи МУС ордера на арест чиновников страны

В МИД Израиля: ордеры на арест израильских чиновников поднимут боевой дух ХАМАС

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не выдаст ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что суд не допустит выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников из политического и силового эшелонов», – сказал Кац, отметив, что выдача ордеров нанесет вред командирам и солдатам Армии обороны Израиля и поднимет моральный дух членов движения ХАМАС.

Отмечается, что министр также поручил всем израильским дипмиссиям за рубежом немедленно подготовиться к росту антисемитизма и антиизраильским вспышкам.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всерьез встревожен возможностью выдачи на его имя Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест из-за боевых действий в анклаве. Также стало известно, что Израиль отказался от сотрудничества с МУС по ситуации в Палестине.

Ранее МУС решил арестовать командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России.

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