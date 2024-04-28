В «Локомотиве» объяснили, почему не получилось обыграть «Спартак»

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай, комментируя поражение от столичного «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметил, что «железнодорожники» хорошо провели эту встречу. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У нас были очень приличные игровые отрезки. Мы прессинговали, комбинировали, делали много передач. Проблемы были именно в завершающей стадии атак. Мы должны были использовать свои моменты, которых у нас было достаточно, чтобы забить. К сожалению, этого не произошло. Будем работать над этим», — заявил футболист.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры — 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» рассказали, над чем необходимо работать команде.