Друг замминистра обороны Бородин оказался его соседом по усадьбе

Друг заместителя министра РФ Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, Сергей Бородин оказался его соседом по усадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в поселке в Тверской области у Бородина есть четыре участка общей площадью 6400 «квадратов». В документах сказано, что участник были подарены Бородину в 2021 году. Стоимость участков оценивается в 130 миллионов рублей.

Отмечается, что Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство особняка для семьи Тимура Иванова.

24 апреля заместителя министра обороны РФ и его приятеля Сергея Бородина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 23 июня текущего года.

Известно, что на своем посту Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского министерства обороны. В Следственном комитете РФ уточнили, что мужчину поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что за карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и ЗИС.