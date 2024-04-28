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Друг замминистра обороны Бородин оказался его соседом по усадьбе

Mash: у друга замминистра обороны Иванова Бородина нашли земли за 130 млн рублей

Друг заместителя министра РФ Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, Сергей Бородин оказался его соседом по усадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в поселке в Тверской области у Бородина есть четыре участка общей площадью 6400 «квадратов». В документах сказано, что участник были подарены Бородину в 2021 году. Стоимость участков оценивается в 130 миллионов рублей.

Отмечается, что Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство особняка для семьи Тимура Иванова.

24 апреля заместителя министра обороны РФ и его приятеля Сергея Бородина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 23 июня текущего года.

Известно, что на своем посту Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского министерства обороны. В Следственном комитете РФ уточнили, что мужчину поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что за карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и ЗИС.

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