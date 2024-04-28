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На Украине заявили, что на встрече в Швейцарии будут представлены все континенты

Зеленский: на швейцарской встрече по Украине будут страны со всех континентов

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Швейцарии по обсуждению «формулы мира», которая выдвинута украинскими властями как основа для мирного соглашения с Россией, будут присутствовать страны со всех континентов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы саммит стал по-настоящему глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие», — сказал Зеленский.

Однако украинский лидер не сообщил, сколько стран будут участвовать в конференции.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что мирный саммит по Украине, назначенный на 15-16 июня в Швейцарии, рискует превратиться в громкую, но бессмысленную пиар-акцию, потому что Россия в переговорах принимать участие не будет. По мнению Гармонина, любые документы, подписанные по итогам любых мероприятий без участия РФ, будут рассматриваться как неполноценные и лишенные каких-либо перспектив, «не представляющие добавленной стоимости для старта настоящих мирных переговоров».

Ранее Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией.

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