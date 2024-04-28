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Глава погранкомитета Белоруссии выразил надежду, что ЕС не опустит железный занавес

Глава погранкомитета Белоруссии: надеюсь, что ЕС не опустит железный занавес

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Global Look Press

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов выразил надежду, что страны Евросоюза не станут опускать железный занавес на границе. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

«Конечно же, если у них еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, этот занавес не опустится. Я надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет», – заявил Молостов, отметив при этом, что достоверной информации по установлению железного занавеса со стороны соседей у белорусских властей нет.

Глава ведомства назвал причиной автомобильных очередей на границах с Польшей и странами Балтии сокращение государствами Европы числа функционирующих пунктов пропуска, а также нестабильную работу пограничников и таможенных служб соседей Белоруссии.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

Ранее пограничники рассказали о нарушениях границы Белоруссии со стороны Украины.

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