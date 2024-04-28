Глава погранкомитета Белоруссии выразил надежду, что ЕС не опустит железный занавес

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов выразил надежду, что страны Евросоюза не станут опускать железный занавес на границе. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

«Конечно же, если у них еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, этот занавес не опустится. Я надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет», – заявил Молостов, отметив при этом, что достоверной информации по установлению железного занавеса со стороны соседей у белорусских властей нет.

Глава ведомства назвал причиной автомобильных очередей на границах с Польшей и странами Балтии сокращение государствами Европы числа функционирующих пунктов пропуска, а также нестабильную работу пограничников и таможенных служб соседей Белоруссии.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

Ранее пограничники рассказали о нарушениях границы Белоруссии со стороны Украины.