«Хорошее дело»: почему Волкер ратует за переговоры с Путиным

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

Он заявил, что для установления мира в Донбассе необходимо проводить переговоры с российским лидером. «Я думаю то, что он [Зеленский] сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал дипломат.

Он отметил, что желание нового президента страны «разговаривать» с Путиным является «хорошим делом». Он считает, что двум странам необходимо иметь «непосредственные отношения».

Тем временем, будущий глава украинского государства собирается наказать виновных в потере Крыма и начале конфликта в Донбассе. Об этом написал член команды лидера предвыборной гонки Иван Апаршин в своем блоге на портале «Обозреватель».

Он заявил, что благодаря Зеленскому украинское население в скором времени узнает правду о присоединении Крыма к России и об «Иловайске, относительно Дебальцево, о начале войны в 2014 году». «Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать — будут привлечены к ответственности», — написал он.

Между тем, в штабе будущего президента Украины сообщили, что после его победы на выборах люди из его команды намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. Об этом рассказал отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук корреспонденту РБК.

«Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным», — сообщил Стефанчук.

Он добавил, что необходимо «искать выход из ситуации». «Нам нужно завершение войны в ближайшее время», — отметил он, добавив, что конкретные имена, отвечающих за переговоры с Россией, назвать пока не готов.

О готовности Владимира Зеленского провести переговоры с главой российского государства сообщал еще в начале апреля представитель его избирательного штаба Александр Данилюк.

«Готов однозначно. Тот, кто говорит, что Владимир Зеленский некомпетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду. Нет ни одного человека, который без подготовки был готов провести переговоры такого уровня сложности», — заявил он 1 апреля в эфире телеканала ICTV.

Данилюк отметил, что в вопросе, связанном с Донбассом, Зеленский и его команда будут тщательно обрабатывать любые предложения в минском формате.

Кроме этого, ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что, если он победит во втором туре голосования, то не станет возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем. На вопрос о его готовности отдать приказ освободить Донбасс военным путем, он тогда ответил категоричным «нет».

Между тем, он также говорил, что не станет предоставлять амнистию жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые участвовали в боевых действиях. Будущий президент Украины тогда выражал мнение, что на юго-востоке Украины происходит «криминальная история». Он отмечал, что для ее решения необходимо много времени.

Для изменения ситуации в этом регионе, по его словам, сможет помочь «информационная война», благодаря которой можно будет улучшить отношения между ДНР, ЛНР и Украиной. При ее помощи, украинские власти покажут, насколько жители самопровозглашенных республик «нужны» Украине.

Кроме того, Зеленский в начале апреля рассказал и о своем двухэтапном плане прекращении сражений в Донбассе, передает УНИАН.

Кандидат отметил, что Украина перестала «говорить» с гражданами самопровозглашенных республик, и этот факт является «самым страшным». Первый этап включает в себя «прекращение огня на востоке». «Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», — сообщил он. Лидер президентской гонки подчеркнул, что осознает, что «каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи».

Под вторым этап он подразумевал возобновление социальных выплат от Украины жителям «оккупированного» Донбасса. Зеленский видит необходимость в выплате «пенсии людям, которые живут там», так как «они такие же украинцы».