Больше санкций: по кому теперь ударят США

США намерены ввести новые санкции в отношении ряда стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный американский источник.

По данным издания, в среду, 17 апреля, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявит о новых санкциях против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В частности, американские власти хотят разрешить подавать в американские суды иски против иностранных компаний, у которых есть бизнес на Кубе и собственность, в прошлом конфискованная кубинскими властями у частных владельцев.

Реклама

Таким образом, администрация президента США Дональда Трампа осуществляет политику, направленную на изменение курса, установленного его предшественником Бараком Обамой на сближение с Кубой, пишет издание.

Эти санкции, возможно, и станут теми самыми «более серьезными действиями против Кубы», о которых говорил вице-президент США Майк Пенс в начале апреля, выступая в институте Джеймса Бейкера в Техасе.

В случае если найдутся европейские страны, несогласные с новыми санкциями Белого дома, то они могут оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО). Собеседник издания, в свою очередь, считает, что подобные иски будут отвергнуты.

Тем временем США продолжают вводить новые ограничения для компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. Ранее, 12 апреля, американские власти внесли в санкционный список еще четыре компании и девять танкеров. Они стали подвержены запретам из-за того, что, по данным Минфина США, перевозили нефть по данному маршруту. Об этом заявили на сайте Минфина Соединенных Штатов.

Под ограничения попали три либерийские компании — Jennifer Navigation, Lima Shipping и Large Range — и одна итальянская — PB Tankers S.P.A. Перечисленные в списке девять танкеров принадлежат этим структурам, говорится в сообщении.

«Мы продолжаем действовать против компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу, так как они получают прибыль, пока режим [действующего президента Венесуэлы Николаса — Газета. Ru] Мадуро разворовывает природные ресурсы», — указали в ведомстве.

Санкции представляют собой блокировку активов этих структур в юрисдикции США. Кроме того, американские власти запрещают гражданам США совершать какие-либо сделки с включенными в список компаниями.

Напомним, что 5 апреля Белый дом внес в санкционный список две компании, которые перевозили нефть по тому же маршруту — Венесуэла-Куба. Также под ограничения попали 34 танкера венесуэльской госкомпании PDVSA, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на территории страны.

Компании, попавшие в списки, — Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции).

В Минфине подчеркнули, что ограничения направлены против «спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелегитимному режиму [президента] Николаса Мадуро». В США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

Кроме того, в сообщении Минфина указывается, что Мадуро продолжает оказывать помощь Кубе, несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле.

Дело в том, что, по мнению Вашингтона, в обмен на нефть Куба предоставляет военную помощь, а также разведку, медиков и политических советников, которые, как считают в Вашингтоне, помогают режиму Мадуро. Власти США уверены, что Венесуэле необходима смена режима, а Куба должна понести ответственность за вмешательство в политику страны.

В ответ на эти санкции 6 апреля власти Венесуэлы заявили, что считают эти ограничения циничными и незаконными. Об этом говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в твиттере.

«Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические и торговые права», — говорится в заявлении. Кроме того, в Каракасе добавили, что действия американский властей направлены против граждан Кубы и Венесуэлы, а также против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

В МИДе Венесуэлы заявили, что страна ответит США юридическим путем. Дипломаты добавили, что «никакие империалистические действия» не смогут восстановить независимого сотрудничества.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал эти запреты приемами «экономического пиратства», которые США использует с целью причинения вреда Венесуэле и захвата ее ресурсов.