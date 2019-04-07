«Слабак не нужен»: Порошенко о новом президенте

Президент Украины Петр Порошенко, проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому, заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы не подпасть под власть Москвы.

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«Выбор 21 апреля: Европа или Россия. Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Спасибо всем сознательным украинцам, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз», — написал политик в твиттере.

В ответ на это член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков указал, что Порошенко пытается незаконными методами – националистской риторикой – перетянуть на себя электорат перед вторым туром, передает RT.

«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него, как для президента, это очень удобно», — сказал российский сенатор.

Парламентарий также отметил, что для Украины врагом является не Россия, а собственная действующая политическая элита.

«Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно.

Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики», — заключил член верхней палаты российского парламента.

Ранее сообщалось, что Зеленский, уверенно выигравший первый тур выборов у Порошенко, готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил советник шоумена, бывший украинский министр финансов Александр Данилюк.

«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул представитель Зеленского в эфире телеканала ICTV.

Он также призвал воздержаться от обвинений Зеленского в некомпетентности, которые звучали из-за несоответствия политическим постам основной профессии кандидата, являющегося актером и режиссером.

«Тот, кто говорит, что Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду. Компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы», — сказал Данилюк.

Ранее Зеленский сказал, как бы начал разговор с Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.

Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые выдвинул Зеленский.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий.

Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Касательно же европейских притязаний Порошенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер «отбился от рук» Европы, потому что у него есть «заступники» в США.

«Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, представителям Европы «неловко» публично наседать на Порошенко. Дипломат также добавил, что «посредничество» ЕС в отношении Порошенко провалилось, передает ФАН.

Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский — он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней, передает НСН. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.