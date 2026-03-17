Появились подробности о найденном в Звенигороде теле 13-летней девочки

Тело пропавшей в Звенигороде девочки нашли в 10 километрах от места, где она вместе с двумя мальчиками провалилась под лед. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спасатели нашли тело девочки 17 марта, спустя 10 дней после трагедии. Несколькими днями ранее нашли тела двух мальчиков. Одного достали из воды в двух километрах от предполагаемого места пропажи, второго нашли в семи километрах. На этом поиски детей были завершены.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выразил соболезнования семьям детей. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Уголовное дело расследует Следственный комитет России по Подмосковью.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По данным Telegram-канала Mash, мальчики встретились с девочкой во дворе дома. Предположительно, они могли уйти под воду Москвы-реки во время игр на льду. Тела детей унесло течением.

По словам местных жителей, место, где пропали дети, пользуется дурной славой. На реке люди нередко уходят под воду и не могут спастись самостоятельно из-за опасных водоворотов и других факторов.

Ранее два школьника провалились под лед в Оренбурге.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!