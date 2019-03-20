За инсинуации: чешскому послу сделали представление

МИД России сделал представление послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньку из-за «активно нагнетаемой нездоровой атмосферы», сложившейся вокруг используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге, говорится в распространенном сообщении ведомства.

Реклама

Там указали, что проблема недвижимости на сегодняшний день является предметом двустороннего диалога, который ориентирован на поиск взаимоприемлемых решений по имеющимся у обеих сторон открытым вопросам.

«Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса», — подчеркнули в российском министерстве.

Ситуация вокруг недвижимости в Праге обострилась в начале марта, когда чешское издание Denik N написало, что Москва сдает площади в четырех домах, которые находятся рядом с посольством.

Эти здания, пишут журналисты, принадлежат Чехии, но были переданы России по межгосударственному договору в бессрочную аренду. По данным издания, в указанных квартирах проживают люди с российскими паспортами, там же зарегистрированы компании. При этом арендную плату, как отмечается в статье, собирают «чиновники из посольства России». Авторы публикации уверены, что площади там сдаются незаконно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соответствующие публикации в чешских СМИ инсинуациями. «В чешских СМИ были распространены инсинуации на тему российской недвижимости в этой стране. Соответствующий комментарий базируется на неких местных источниках, которые искажают данные, передергивают факты», — заявила она.

Как объяснила официальный представитель ведомства, в Праге находятся четыре жилых дома, о статусе которых Россия и Чехия на данный момент ведут переговоры на экспертном уровне. При этом от чешских властей, по ее словам, претензий по использованию этих объектов не поступало.

Захарова рассказал, что очередные консультации по этому вопросу прошли 4–5 марта в Праге, в результате чего двум странам удалось сблизить позиции. «Для чего нужно было конструктивную повестку <…> вот таким образом представлять в СМИ и вбрасывать в таком ключе, искажать их, остается загадкой», — сказала она.

Незадолго до этого в отношениях России и Чехии произошел еще один неприятный инцидент. 4 марта представителю российского МИД отказали во въезде в республику в аэропорту Праги. Он прибыл туда в составе официальной делегации во главе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым для участия 6 марта в российско-чешской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, отметили в посольстве России в Праге.

По данным Deník N, чешские службы не пустили дипломата в страну из соображений безопасности. Как указали три правительственных источника издания, после проверки документов в столичном аэропорту россиянина отправили назад в Москву. По некоторой информации, российский дипломат находился в списке нежелательных лиц.

«Подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», — указали в документе диппредставительства России. Там сообщили, что посольство в Праге сделало представление заместителю главы МИД Чешской Республики и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.

После этого инцидента Мария Захарова заявила, что ответственность за последствия недопуска сотрудника российского МИД в Чехию будет лежать на инициаторах данного шага. Она назвала такую политику в отношении России «абсолютно бездумной и не прагматичной».

«Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия», — подчеркнула Захарова.

Она также охарактеризовала случившееся как «циничный и продуманный демарш», который не останется без адекватной реакции с российской стороны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, предположил, что ответ на действия Чехии со стороны России может проявиться в запрете на въезд на свою территорию «кому-либо из официальных представителей» республики.

Сложившуюся ситуацию не оставил без внимания и сам президент Чехии Милош Земан. В эфире TVBarrandov он назвал отказ пустить представителя МИД России в страну «глупой провокацией». Он обратил внимание, что из-за такого инцидента вся российская делегация «раздумывала» вернуться назад. Земан отметил, что из-за недопуска дипломата отношения между государствами могли испортиться «на долгое время».