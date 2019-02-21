«Медицинский случай»: как в РФ оценили слова Климкина про Крым

Крым «не стал более российским» за последние пять лет, заявил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в своем фейсбуке. По его словам, полуостров «украинизировался», а до 2014 года, напротив, был «недостаточно украинским».

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», — выступил с призывом Климкин.

По словам главы украинского МИДа, Киев «сам виноват» в том, что Украина «заплатила высокую цену» за недостаточные усилия по украинизации Крыма, сообщает ФАН. Климкин добавил, что русификация Крыма «провалилась», невзирая на все усилия «российских оккупантов и их прихвостней».

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Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что слова Климкина противоречат позиции самих жителей российского полуострова, передает RT.

«Украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нем нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины», — полагает парламентарий. Бальбек добавил, что Климкин не добился особых успехов на посту главы МИД Украины, и «осознанно искажает реальность», что является «уже не политикой, а медицинским случаем».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал слова Климкина «очередной выдумкой».

«На самом деле идет явное снижение интереса к Украине. К примеру, в Крыму удалось сохранить русский язык, потому что раньше язык обучения выбирали родители, а в старших классах сами ученики. Число желающих получать образование на украинском языке резко снизилось», — подчеркнул сенатор. Крымчане очень довольны, что воссоединились с Россией, добавил Цеков. И межнациональные отношения на полуострове «между русскими и украинцами» развиваются, убежден член Совфеда.

В 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для преодоления «агрессивной украинизации» власти полуострова «сделают все».

«Перед нами стоит важнейшая задача — воспитание и укрепление российской идентичности. В первую очередь, это касается молодежи. Решение этой задачи невозможно без глубокого изучения молодыми людьми русского языка и литературы, отечественной истории,

без воспитания уважительного отношения к культурам и традициям всех народов Крыма и России», — передает слова Аксенова НСН.

По словам крымского главы, русский язык и литература «целенаправленно изгонялись киевской властью» на протяжении четверти века. Аксенов добавил, что «украинские учебники не выдерживали никакой критики, поэтому многие учителя старались втайне от начальства использовать старые, советские».

Киев отказывается признавать Крым российским, хотя полуостров вошел в состав России на правах субъекта федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. Однако страны Запада, в первую очередь, члены G7, не признают суверенитета России над Крымом и считают его «оккупированным». При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова.

22 октября президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Путин напомнил, что

в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было принято незаконно, поскольку решение принимал президиум Верховный совет РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потому что про Севастополь просто забыли. «Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — добавил российский президент.