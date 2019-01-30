Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом, что в Москве надеются, что США не будут решать в Ираке «геополитические задачи».

«Разумеется, мы рассчитываем, что военное присутствие США в Ираке будет соответствовать заявленным целям, а именно — борьбе с терроризмом и содействию правительству Ирака в стабилизации обстановки, а не для того, чтобы каким-либо образом решать геополитические задачи в этом регионе, которые преследуют односторонние цели США»,

— сказал глава МИД России по итогам встречи 30 января.

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При этом он заявил, что у него «нет сомнений, что именно из такого понимания исходит и иракское руководство».

Тем не менее, у Москвы сохраняются «опасения, что американцы с территории Ирака будут проводить операции в Сирии», отмечает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин.

«В том числе есть разговоры, что они могут использовать авиацию из Ирака, чтобы проводить удары в Сирии, а также сформировать бесполетную зону над возможным турецким буфером на севере. Это, конечно, не отвечает интересам Москвы», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

В свою очередь, ведущий эксперт вашингтонской аналитической компании Gulf State Analytics Теодор Карасик полагает, что позиция Лаврова связана с тем, что, по мнению Москвы, «американцы выходят за рамки заявленного мандата».

В то же время сами США видят в Ираке платформу для решения множества региональных проблем, включая борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) и прекращение незаконной, с позиции Вашингтона, деятельности Ирана. Как отметил Карасик,

Лавров дает, что Ирак не должен превращаться в «кувшинку», из которой США будут решать проблемы безопасности в регионе.

Речь идет о ранее прозвучавших планах Белого дома сохранить американское военное присутствие в Ираке: там находится несколько военных баз США, однако численность состава на них не превышает 5000 человек.

В конце 2018 года президент США Дональда Трамп посетил одну из них и встретился с военнослужащими. В Вашингтоне заявили, что встреча была посвящена борьбе с группировками-«игиловцев», которые действуют и в Ираке. Однако еще одна из целей — Иран, активно усиливающий свое присутствие в соседнем Ираке.

Недавно один из лидеров шиитской военизированной группировки Асаиб ахль аль-Хакк заявил, что иракский парламент должен поставить вопрос о пребывании войск США в Ираке в ближайшие месяцы.

Подобные заявления ложатся на благодатную почву, учитывая, что поездка американского президента вызвала негативную реакцию в парламенте страны, а бывший иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что

визит президента США Дональда Трампа в Ирак не соответствовал дипломатическим нормам.

Во время поездки в Ирак Трамп не встретился с действующим иракским премьером Адилем Абдулом-Махди из-за «разногласий» по формату встречи, сообщила пресс-служба лидера правительства Ирака. При этом в офисе премьер-министра подчеркнули, что Трамп пригласил Абдула-Махди посетить Вашингтон.

Борьба с «игиловскими» группировками была затронута главой МИД Ирака и в ходе разговора с Лавровым, он попросил министра передать благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в борьбе с террористами: «Российская роль в этом деле была осевой во взаимодействии с другими странами», — сказал он.

Россия и Ирак в последнее время активизировали военно-техническое сотрудничество. В советское время Багдад активно закупал оружие у Москвы, но после свержения Саддама Хусейна Ирак стал приобретать вооружение в США. В 2012 году Россия и Ирак заключили контракт на сумму $4,2 млрд. Кроме зенитных комплексов «Панцирь-С», контракт предусматривал поставку Ираку 36 ударных вертолетов, которые можно использовать в операциях против боевиков. В 2014 году в сделку внесли коррективы, в ней появились более простые по типу вертолеты и огнеметные системы «Солнцепек», писали «Ведомости».

Темы, связанные с вооружением, иракский министр затронул в ходе встречи с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует эти вопросы в правительстве России. Известно, что весной 2019 года в Багдаде пройдет встреча Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под сопредседательством аль-Хакима и Борисова.

Поддержание стабильности в Ираке имеет важное значение для Москвы, учитывая, что это государство граничит с двумя важными союзниками — Сирией и Ираном.

Для Вашингтона Ирак остается единственным ближневосточным форпостом — после того как президент Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии. Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что войска США покинут Сирию в течении четырех месяцев. Эти сроки обозначили президенту США военные.

Правда, пока неясно, будет ли вывод войск из Сирии полным. В Вашингтоне обсуждают сохранение под контролем Пентагона военной базы Эт-Танф, расположенной на границе Сирии и Иордании, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По этим сведениям, Вашингтону необходимо сохранить войска в Эт-Танфе, чтобы противостоять региональному влиянию Ирана, создав препятствия Тегерану для связи с ливанской группировкой «Хезболла» через Сирию и Ирак.