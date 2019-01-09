Умер Анатолий Лукьянов

О смерти Анатолия Лукьянова сообщил в твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский, назвавший его известным смолянином и замечательным человеком.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов», — написал Островский.

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Одна из знаковых фигур советской политики времен «перестройки», Анатолий Лукьянов вошел в историю как последний председатель Верховного совета СССР. В последние годы существования Советского Союза этот декоративный советский парламент превратился в реальный орган.

Выходец из семьи военного, Лукьянов окончил юридический факультет МГУ, где также учился будущий лидер СССР Михаил Горбачев. С ним и его будущей супругой Раисой Горбачевой Лукьянов познакомился еще в студенческом общежитии.

Фоторепортаж: Умер близкий соратник Горбачева __is_photorep_included12122707: 1

Свою карьеру Лукьянов начал в Совмине СССР в качестве юрисконсульта. Благодаря работе он смог побывать в Венгрии и Польше и, как и многие люди его времени, был не чужд желанию реформ, хотя и подходил к этому вопросу достаточно осторожно.

Несмотря на строгую внешность, Лукьянов любил творчество поэтов-«шестидесятников», собирал записи с песнями поэта Булата Окуджавы. Лукьянов известен тем, что создал уникальную коллекцию голосов поэтов России, которых сам записывал на небольшой магнитофон. В молодости он начал писать стихи и даже получил хорошую рецензию на них от известного советского поэта и редактора Александра Твардовского.

Его стихи были во многом отражением времени. Вот что он писал в 1986-м:

«Пусть искренность живет под кровлей вечных слов, / Пусть то, что нам дано, условности не губят! / Как выпускает птах из клетки птицелов, / Так душу вам раскрыть стихом хочу я, люди!»

В 1973-1983 годах Лукьянов работал начальником секретариата президиума Верховного Совета СССР. В середине 1980-х он был избран депутатом.

Во время «перестройки» Лукьянов стал соратников нового генсека СССР Михаила Горбачева, с которым его связывали личные дружеские отношения. В те времена его часто можно увидеть на фото позади генсека. После того как Горбачев был избран президентом, Лукьянов занял должность главы советского парламента. Его острожный и достаточно мягкий стиль резко контрастировал со стилем импульсивного Бориса Ельцина, занимавшего должность главы Верховного Совета РСФСР.

В то время Горбачев считал Лукьянова своим близким соратником — они вместе были на встрече с академиком Андреем Сахаровым, когда известный ученый набросился с критикой на Горбачева.

Однако, укрепив свою власть в Верховном Совете СССР, Лукьянов дистанцировался от Горбачева и сблизился с его политическими противниками — представителями консервативной политической элиты страны.

Как пишет в книге «Михаил Горбачев. Его жизнь и время» американский публицист Вильям Таубман, имя Лукьянова как возможного участника заговора против президента СССР вместе с именами премьера Валентина Павлова, главы минобороны Дмитрия Язова, а также главы КГБ Владимира Крючкова было передано политиком Гавриилом Поповым послу США в СССР Джеку Мэтлоку.

При этом, морально поддержав заговорщиков, Лукьянов не вошел в созданный ими Государственный комитет по Чрезвычайному положению. Однако после провала ГКЧП Лукьянов был арестован и некоторое время провел в тюрьме «Матросская Тишина».

Там он написал несколько стихов, посвященных перипетиям своей судьбы, под творческими псевдонимом «Осенев». «Камера — семь шагов на четыре. Я неприхотлив. Еда была сносной, да и передачи разрешены. И полежать днем позволялось. Охрана и сидельцы, с которыми я общался во время прогулок, относились ко мне с уважением. Очень много писем мне в тюрьму приходило от разных людей. Около тысячи, многие у меня до сих пор хранятся», — вспоминал Лукьянов в интервью газете «Культура» в 2015 году.

В «Матросской Тишине» он пишет уже такие строки: «Я верю: мы все части соберем / В какую-то единую систему. / Построим, наконец, свой теплый дом / И сложим вместе тихую поэму. / Поэму пониманья и добра / Из звездного седого серебра».

В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Государственной думы первого созыва, входил в состав фракции КПРФ, преподавал конституционное право в МГУ. По стопам отца пошла и его дочь — Елена Лукьянова, которая стала известным юристом и активно участвовала в деятельности российской оппозиции.