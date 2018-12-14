Трамп не первый: как в США предают президентов

Майкл Коэн: за себя и за того Трампа

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн был признан виновным в налоговых махинациях и финансовых злоупотреблениях и приговорен к трем годам тюрьмы. Он также был оштрафован на $2 млн. Кроме того, суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Речь идет о выплатах Коэна двум любовницам американского президента — известной порнозвезде Сторми Дэниэлс и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал.

Хотя сам Коэн не называл их имена, изложенные в судебных материалах сроки и суммы совпадают с историями этих женщин. Сам экс-адвокат президента заявлял, что деньги он платил с ведома Трампа. Сам действующий президент уже дал понять через твиттер, что считает показания своего бывшего адвоката «лживыми».

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«Скутер» Либби: сдал агента ЦРУ

Бывший советник вице-президента США Льюис «Скутер» Либби стал самым высокопоставленным заключенным во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Суд присяжных приговорил его к двум годам тюремного срока за лжесвидетельство и создание препятствий следствию по делу, связанному с войной США в Ираке.

Один из наиболее влиятельных членов команды Белого дома, Либби также получил срок за разглашение имени агента ЦРУ США, работавшего под прикрытием.

Известно, что агент по имени Валери Плэйм Вилсон была супругой отставного дипломата Джозефа Вилсона. Дипломат обвинил администрацию Джорджа Буша в фальсификации данных разведки для создания повода вторжения американских войск в Ирак. ФБР доказало, что именно Либби был виновником утечки. Представители Белого дома, заявили, что Буш не будет вмешиваться в дело Либби,

однако чиновник не провел ни дня за решеткой.

Президент США своим указом помиловал Либби, руководствуясь соображениями гуманности. «Я уважаю решение присяжных, но в то же время придерживаюсь мнения, что тюремный срок, назначенный Либби, чрезмерен. Поэтому я смягчаю наказание в том, что касается тюремного заключения. Его репутация, которую он заслужил за годы работы в государственных учреждениях, и так запятнана навсегда», — говорилось в заявлении Буша.

Оливер Норт: полковника никто не слышит

Имя полковника Оливера Норта стало одним из символов знаменитого скандала вокруг сделки «Иран-Контрас» — тайных поставок американского оружия Ирану. Средства, полученные от сделки, шли на помощь боевикам «контрас» в Никарагуа.

Несмотря на то что на нее дали добро высшие руководители государства, включая президента США Рональда Рейгана, ответственными оказались лишь «стрелочники», включая одного из непосредственных участников сделки — полковника Оливера Норта.

Он в то время служил на небольшой должности в Совете национальной безопасности США. После того как о скандале стало известно случайно — из-за того, что над Никарагуа был сбит американский самолет, — президент США Рейган уволил Норта с должности. В 1988 году он был передан суду, который рассматривал 16 выдвинутых против него обвинений, однако виновным он был признан лишь в трех из них. Среди них — использование служебного положения, обман конгресса, а также уничтожение документов.

Он был приговорен к 3-летнему заключению с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, штрафу в $150 тыс. и общественным работам. Норт побывал лишь на общественных работах. В 1991 году обвинения с него были сняты.

Ричард Никсон: сдал адвоката

Президент США Ричард Никсон мог бы стать самым высокопоставленным заключенным в истории Америки. Никсон записывал большинство разговоров с доверенными лицами. Именно это и погубило его во время знаменитого Уотергейтского скандала.

После того как в ходе расследования «прослушек» в штабе демократов от Никсона потребовали предоставить записи бесед, люди из его окружения предоставили пленку, с которой была стерта часть разговора. Опасаясь расследования, Никсон сам подал в отставку и был помилован вступившим в должность президента Джеральдом Фордом.

Однако, несмотря на то что cам Никсон избежал наказания, журнал Time проводит параллель между Коэном и адвокатом Никсона Гербертом Калмбахом, который тайно переводил средства участникам «Уоттергейта». Сам Калмбах признался в двух преступлениях — нелегальном сборе средств, а также в том, что сам получил взятку в размере $100 тыс.

Как и Коэн, Калмбах был доверенным лицом Никсона и президент доверял ему улаживать его тайные дела. Летом 1974 года Калмбах был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, однако срок его тюремного заключения был значительно снижен.