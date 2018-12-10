Керченский инцидент и Сирия: к чему пришли Путин и Меркель

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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«Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, главы государств затронули тематику сирийского кризиса и в этой связи отметили приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета.

Политики также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Канцлер и президент обсудили, помимо прочего, транзит газа из России через Украину после 2019 года», — добавил со своей стороны официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее, комментируя инцидент,

Владимир Путин указал, что российские пограничники действовали в полном соответствии с уставом.

Он подчеркнул, что реакция пограничников на украинскую провокацию полностью соответствовали сложившейся ситуации. И пограничные силы любого другого государства действовали бы аналогично.

Российский лидер назвал поведение моряков ВМС Украины наглым нарушением российской государственной границы.

«Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница», — заключил президент России.

Со своей стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе.

«Я думаю, что не услышать ее [позицию] они не могли. Путин лично «на пальцах» показывал Меркель и Макрону, как была задумана эта провокация и как ее пытались исполнить», – подчеркнул глава МИД России.

По словам дипломата, украинские военные моряки имели при себе письменный приказ от командования Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно документу, который российские пограничники обнаружили на борту арестованных кораблей, украинцы должны были «без всяких лоцманов и уведомлений» проникнуть в нейтральные воды и пытаться прорываться через Керченский пролив в Азовское море.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Ангела Меркель в ходе саммита G20 заявила Владимиру Путину, что хочет помочь разрешить конфликт, пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам,

в сложившейся ситуации «посредничество» Германии вряд ли возможно.

Песков подчеркнул, что в ходе встречи это слово не произносилось.

«Здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — сказал представитель Кремля.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, передает ФАН.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение и также завела уголовное дело, в рамках которого объявила в розыск высокопоставленных российских силовиков, передает НСН.