«Креативные санкции» против России: Киев обратился к Европе

Украина предложила странам Евросоюза ввести санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого пограничные катера ФСБ РФ атаковали и задержали украинские суда на незаконное пересечение госграницы.

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«Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Он добавил, что эти ограничительные меры требуют детального обсуждения. Дипломат также подчеркнул, что в первую очередь необходимо ввести санкции, «которые бы почувствовала Россия», передает ФАН.

Также в понедельник 10 декабря президент России Владимир Путин обсудил керченский инцидент с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября текущего года государственной границы Российской Федерации. Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей», — говорится в тексте.

В этот же день помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что

в конгрессе США проявляют больше интереса к новым антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе.

Данное заявление он сделал во время телефонного брифинга для представителей СМИ.

«Я бы сказал, что эта заинтересованность [в санкциях] была на [достаточно высоком] уровне и до военных действий в Азовском море. Мы ожидаем, что решимость конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что в конгрессе США находятся «примерно» 10 законопроектов, которые предусматривают введение санкций в отношении российского энергетического сектора.

Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию в связи с инцидентом в Керченском проливе. Как отмечается, Вильнюс призвал западные страны ужесточить санкции в отношении России.

Депутаты предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, а также усилить давление на ее нефтегазовый и финансовый сектор. Кроме того, предлагается передать Керченский пролив под контроль ООН и увеличить присутствие НАТО в Черном море.

«Призываем страны-члены ЕС и НАТО к продлению и усилению санкций в отношении России, укреплению сотрудничества с Украиной путем усиления ее военной мощи, поддержкой реформ для обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была готова начать переговоры о вступлении в ЕС», — говорится в тексте резолюции.

Двумя днями ранее

глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна не собирается вводить новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — объяснил министр.

Он также уточнил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции. Кроме того, в ЕС, по его словам, пока нет консенсуса по этому вопросу.

Дипломатический источник в Брюсселе также заявил, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию относительно возможных новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. В то же время дипломат обратил внимание, что в целом страны-члены ЕС продолжают обсуждать инцидент в Керченском проливе.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение, передает НСН.