В Госдуме потребовали жесткого ответа за подрыв генерала в Москве

Депутат Колесник: виновных в подрыве генерала в Москве нужно уничтожить на месте

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» призвал выявлять и «уничтожать на месте» виновных в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта в Москве. Он назвал случившееся террористическим актом, который, скорее всего, был осуществлен Украиной.

«Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают», — сказал Колесник.

По мнению парламентария, человек, который идет на такое преступление, должен понимать, что он не останется в живых ни при каких обстоятельствах. Он предположил, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было изготовлено и передано через украинскую агентуру, которая может работать в РФ. Колесник считает, что преступники действовали нагло, и российским спецслужбам надо проводить профилактику таких происшествий.

По словам Колесника, погибший генерал был серьезным человеком в структуре Вооруженных сил (ВС) России. Поэтому за его смерть надо ответить не только средствами спецслужб, но и военными, считает депутат.

22 декабря официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в Москве в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Инцидент произошел на Ясеневой улице. Петренко уточнила, что СВУ было установлено под днищем машины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом; а также о незаконном обороте взрывчатки. Следствие изучает несколько версий произошедшего, в том числе и возможность участия украинских спецслужб в организации преступления.

