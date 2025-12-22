Вэнс заявил о признании Киевом неизбежной утраты оставшейся части ДНР

Руководство Украины понимает, что неизбежно утратит контроль над оставшейся территорией Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому сайту UnHerd.

«Украинцы признают в частном порядке, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк. Но это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — сказал он.

По его словам, Киев рассматривает уход из Донбасса «как серьезную проблему своей безопасности». Вэнс отметил, что эта территориальная уступка является «существенным препятствием на пути переговоров».

Также вице-президент США назвал другие, «несколько менее значительные вопросы», которые обсуждаются на переговорах: контроль над Запорожской АЭС, восстановление Украины, положение этнических русских на Украине и украинцев в России.

При этом Вэнс допустил, что Украина и Россия могут не прийти к мирному соглашению, несмотря на то, что в последние несколько месяцев «добросовестно» ведут переговоры.

5 декабря Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мира на Украине главным разочарованием на занимаемой должности. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт Москвы и Киева будет самым легким для урегулирования. Вице-президент США подчеркнул, что счел бы сумасшедшими тех, кто говорил, что достичь мира на Ближнем Востоке будет легче, чем в Европе.

Ранее Вэнс заявил, что судьба пожилых американцев важнее Украины.