На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде мужчина пришел в банк и угрожал взорвать СВУ внутри

112: в Белгороде мужчина угрожал взорвать отделение банка
true
true
close
Global Look Press

Мужчину задержали в Белгороде после ложного заявления о взрыве в банке. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, россиянин пришел в филиал финансовой организации, после чего позвонил в экстренные службы. Им он рассказал, что якобы при нем есть взрывное устройство. Для переговоров он потребовал привести сотрудников ФСБ.

После сообщений об инциденте территорию оцепили, затем перекрыли ближайшие улицы.

«С ним вели переговоры около часа, и к полудню преступник сдался. Бомбы при нем, по имеющейся информации, не оказалось», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы мужчины. Не исключается, что он стал жертвой мошенников.

До этого в Норильске восьмиклассник позвонил в экстренные службы и заявил о минировании школы. Он рассказал о якобы опасном предмете, который находится в образовательном учреждении. При обследовании каких-либо подозрительных вещей не обнаружили.

Сам подросток заявил, что просто хотел пошутить. Он стал фигурантом дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее подозрительный багаж парализовал работу ж/д вокзала на юго-западе Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами