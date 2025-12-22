В Белгороде мужчина пришел в банк и угрожал взорвать СВУ внутри

Мужчину задержали в Белгороде после ложного заявления о взрыве в банке. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, россиянин пришел в филиал финансовой организации, после чего позвонил в экстренные службы. Им он рассказал, что якобы при нем есть взрывное устройство. Для переговоров он потребовал привести сотрудников ФСБ.

После сообщений об инциденте территорию оцепили, затем перекрыли ближайшие улицы.

«С ним вели переговоры около часа, и к полудню преступник сдался. Бомбы при нем, по имеющейся информации, не оказалось», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы мужчины. Не исключается, что он стал жертвой мошенников.

До этого в Норильске восьмиклассник позвонил в экстренные службы и заявил о минировании школы. Он рассказал о якобы опасном предмете, который находится в образовательном учреждении. При обследовании каких-либо подозрительных вещей не обнаружили.

Сам подросток заявил, что просто хотел пошутить. Он стал фигурантом дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее подозрительный багаж парализовал работу ж/д вокзала на юго-западе Германии.