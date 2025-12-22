На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве предложили использовать белорусские удобрения для помощи Украине

Глава МО Литвы предложил помощь Украине от доходов с белорусских удобрений
Shutterstock

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил оказать помощь Украине за счет доходов с транзита удобрений, произведенных в Белоруссии. Об этом пишет LRT.

По словам чиновника, Вильнюс в случае оказания на него давления может рассмотреть возможность возобновления транзита белорусских удобрений через территорию республики. В таком случае поставки будут осуществляться через порт Клайпеды — один из главных транспортных хабов Литвы.

«Почему бы не выделить эти $300 млн Украине в качестве дополнительных средств?» — сказал Каунас.

В то же время он отметил, что в данный момент такой сценарий является сугубо гипотетическим. На территории республики продолжает действовать запрет на транзит из Белоруссии.

17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 стран обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в 2026 году. Это произошло на заседании контактной группы в формате «Рамштайн», которое состоялось 16 декабря.

Ожидается, что зарубежные партнеры Украины направят около $5 млрд на оборонное производство и порядка $5 млрд — на закупку американского вооружения. К инициативе присоединились Дания, Германия, Черногория, Чехия, Норвегия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Люксембург, Португалия, Канада, Великобритания и Литва.

Ранее в Литве связали принятие Украины в Европейский союз с безопасностью континента.

