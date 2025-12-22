На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Алибасова ответила на слухи о его проблемах со здоровьем

Жена Бари Алибасова Елена опровергла новости об ухудшении здоровья продюсера
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Бари Алибасова Елена Калинина опровергла информацию об ухудшении здоровья продюсера. Она заявила «Газете.Ru», что ее муж чувствует себя хорошо.

Супруга Алибасова поделилась, что уже устала от новостей о проблемах артиста. По ее словам, периодически в СМИ появляется фейковая информация, но на самом деле Бари Алибасов не страдает из-за болей в желудке.

«Опять Mash? Да что ж такое. Они периодически не дают нам покоя. Придумали бы уже что-то поинтереснее, а то опять проблемы со здоровьем. Больше мозгов не хватает, только на это. [Информация] не соответствует действительности. Мы хорошо себя чувствуем. Мы погружены в подарки, всем знакомым рассылаем пряники и занимаемся музыкой», — заявила Елена Калинина.

О том, что Бари Алибасову стало хуже, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, продюсеру запретили употреблять алкоголь из-за обострения проблем с желудком.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что продюсер выпил средство для очистки труб из-за бывшей жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами