Жена Алибасова ответила на слухи о его проблемах со здоровьем

Жена Бари Алибасова Елена Калинина опровергла информацию об ухудшении здоровья продюсера. Она заявила «Газете.Ru», что ее муж чувствует себя хорошо.

Супруга Алибасова поделилась, что уже устала от новостей о проблемах артиста. По ее словам, периодически в СМИ появляется фейковая информация, но на самом деле Бари Алибасов не страдает из-за болей в желудке.

«Опять Mash? Да что ж такое. Они периодически не дают нам покоя. Придумали бы уже что-то поинтереснее, а то опять проблемы со здоровьем. Больше мозгов не хватает, только на это. [Информация] не соответствует действительности. Мы хорошо себя чувствуем. Мы погружены в подарки, всем знакомым рассылаем пряники и занимаемся музыкой», — заявила Елена Калинина.

О том, что Бари Алибасову стало хуже, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, продюсеру запретили употреблять алкоголь из-за обострения проблем с желудком.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что продюсер выпил средство для очистки труб из-за бывшей жены.