У фигуристки Петросян обнаружили психологические проблемы

Роднина: Гуменника хватает на обе программы, у Аделии проблемы психологические
Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала выступление фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Ее слова передает Sport24.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. До чемпионата России я опасалась и за Петра, и за Аделию. У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические», — заявила Роднина.

На чемпионате России Гуменник занял первое место. Он чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

В женском фигурном катании чемпионкой России стала Петросян. Она получила за произвольную программу 149,43 балла и 235,95 балла в сумме.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Ранее Гуменнику предрекли проигрыш Малинину на ОИ-2026.

