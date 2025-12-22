На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы три причины, почему Макрон захотел возобновить диалог с Путиным

Политолог Трухачев: Макрон диалогом с Россией хочет показать свою значимость
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать политиком «общеевропейского масштаба», а также стремится показать свои внешнеполитические успехи; с этим связано намерение Франции возобновить диалог с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Вадим Трухачев.

«Во-первых, Макрону надо себя обозначить как политика общеевропейского масштаба. У него (президентский. – «Газета.Ru») срок заканчивается, а он человек молодой. Видимо, он предполагает перейти на уровень Евросоюза и вот обозначает себя вот таким образом», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, по словам Трухачева, «повышенная воинственность» Парижа в связи с украинским конфликтом уже привела к поражению политических сторонников Макрона на парламентских выборах во Франции в прошлом году. В этой связи Макрону приходится «откатывать назад» ситуацию в российско-французских отношениях, указал аналитик.

В-третьих, французскому лидеру необходимо показать «хоть какие-то успехи» во внешней политике, считает Трухачев, поэтому Париж и начал говорить о восстановлении диалога с Москвой.

21 декабря газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец писала, что администрация президента Франции в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией.

19 декабря 2025 года Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами