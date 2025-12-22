Названы три причины, почему Макрон захотел возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать политиком «общеевропейского масштаба», а также стремится показать свои внешнеполитические успехи; с этим связано намерение Франции возобновить диалог с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Вадим Трухачев.

«Во-первых, Макрону надо себя обозначить как политика общеевропейского масштаба. У него (президентский. – «Газета.Ru») срок заканчивается, а он человек молодой. Видимо, он предполагает перейти на уровень Евросоюза и вот обозначает себя вот таким образом», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, по словам Трухачева, «повышенная воинственность» Парижа в связи с украинским конфликтом уже привела к поражению политических сторонников Макрона на парламентских выборах во Франции в прошлом году. В этой связи Макрону приходится «откатывать назад» ситуацию в российско-французских отношениях, указал аналитик.

В-третьих, французскому лидеру необходимо показать «хоть какие-то успехи» во внешней политике, считает Трухачев, поэтому Париж и начал говорить о восстановлении диалога с Москвой.

21 декабря газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец писала, что администрация президента Франции в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией.

19 декабря 2025 года Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

