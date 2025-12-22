В базу сайта «Миротворец» добавили персональные данные еще 25 детей

«Миротворец» внес в базу данные еще 25 детей в возрасте от 4 до 10 лет

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли данные еще 25 детей в возрасте от четырех до десяти лет. Об этом сообщило РИА Новости, изучив опубликованную на ресурсе информацию.

На сайте 21 декабря появились персональные данные 12 детей в возрасте от двух до пяти лет. В карточках указано, что несовершеннолетние якобы внесены в базу по обвинениям в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «сознательном нарушении государственной границы».

Несовершеннолетние уже неоднократно попадали в базу «Миротворца», где публикуются их персональные данные. Ресурс известен резонансными публикациями с указанием информации о журналистах, ополченцах ДНР и ЛНР и других гражданах, которых авторы сайта называют «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» разместил списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них сообщали о поступавших угрозах. Занимавшая тогда пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович называла подобную публикацию тревожным шагом, способным поставить под угрозу безопасность журналистов.

Деятельность сайта также подвергалась критике со стороны МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что подобные публикации выглядят как прямой призыв к расправе над журналистами. В базе «Миротворца» также содержатся данные о ряде российских деятелей культуры и граждан других стран.

Ранее дюжину малолетних детей из России внесли в базу «Миротворца».