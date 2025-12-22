На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Секс — это не измена»: Товстик об отношениях с мужем

Жена Товстика заявила, что их с бизнесменом связывало уважение, а не секс
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала об отношениях с мужем, теперь встречающимся с моделью Полиной Дибровой. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

В браке с Товстиком у Елены родилось шестеро детей. При этом супруги не скрывали, что мужчина не занимался сексом с женой, пока та была беременна.

«Даже если где-то что-то произойдет, чувства, или мужчина, который год живет без секса, [секс с другими женщинами] использует как спорт, то секс — это не измена», — сказала она.

По словам Товстик, она не хотела разводиться, а хотела быть любимой и желанной своим мужем. Специально следы измен супруга бизнесмена не искала.

«После нескольких лет любовь — это уже уважение, нас связывали семья и ценности. Полина завидовала этой жизни», — сказала женщина.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

15 декабря Товстик и Диброва впервые вместе вышли в свет.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами