«Секс — это не измена»: Товстик об отношениях с мужем

Жена Товстика заявила, что их с бизнесменом связывало уважение, а не секс

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала об отношениях с мужем, теперь встречающимся с моделью Полиной Дибровой. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

В браке с Товстиком у Елены родилось шестеро детей. При этом супруги не скрывали, что мужчина не занимался сексом с женой, пока та была беременна.

«Даже если где-то что-то произойдет, чувства, или мужчина, который год живет без секса, [секс с другими женщинами] использует как спорт, то секс — это не измена», — сказала она.

По словам Товстик, она не хотела разводиться, а хотела быть любимой и желанной своим мужем. Специально следы измен супруга бизнесмена не искала.

«После нескольких лет любовь — это уже уважение, нас связывали семья и ценности. Полина завидовала этой жизни», — сказала женщина.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

15 декабря Товстик и Диброва впервые вместе вышли в свет.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.