Мужчина, заявивший о захвате банка в Белгороде с бомбой на шее, задержан

SHOT: в Белгороде задержали мужчину, напавшего на банк
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде задержали мужчину, заявившего о захвате местного банка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил, что у него на шее взрывчатка. К месту происшествия оперативно прибыли силовики, которые около часа вели переговоры с захватчиком. Находившиеся в отделении банка люди смогли выйти из здания самостоятельно, медицинская помощь никому не потребовалась. После этого мужчина сам сдался. В SHOT уточнили, что информация о наличии у него взрывчатки не подтвердилась.

Инцидент произошел 22 декабря. Как сообщил Telegram-канал 112, россиянин пришел в филиал банка в Белгороде, после чего позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве. Для переговоров он потребовал привести сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

После сообщений об инциденте территорию вокруг банка оцепили, затем перекрыли ближайшие улицы. Отмечается, что после переговоров преступник сдался. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы мужчины. Не исключается, что он стал жертвой мошенников.

Ранее российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью.

