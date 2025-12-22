В Госдуме просят создать русский Call of Duty со стрельбой по украинцам и американцам

В России необходимо создать патриотический аналог игры Call of Duty, в которой можно будет стрелять по украинцам, европейцам и американцам. С таким предложением в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», обратился в Минцифры зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.

«Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера «ААА»-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)», — говорится в документе.

Делягин заявил, что создание такой игры стоит «сотни миллионов долларов» и занимает много времени, поэтому разработчики должны получить льготные кредиты и налоговые послабления.

«Создать продукт аналогичного или близкого качества — крайне сложная и дорогостоящая задача. По сообщениям профессиональных медиа, стоимость разработки каждой части Call of Duty: Modern Warfare составляет сотни миллионов долларов (а доход — миллиарды долларов). Отечественные разработчики в текущей рыночной и политической конъюнктуре, в том числе из-за санкций и сокращения рынка сбыта, едва ли смогут без дополнительной поддержки реализовать подобный проект. В качестве мер вероятной поддержки для гипотетических участников проекта прошу Вас рассмотреть целесообразность льготного кредитования разработки и продвижения игры (как на российском, так и на зарубежных рынках), а также введения для них отдельных налоговых льгот, например освобождения от НДС», — пишет депутат.

По мнению Делягина, недружественные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды», поэтому создание российского аналога «представляется сегодня для нашей страны стратегически важной задачей».

До этого Делягин попросил Роскомнадзор проверить серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить к распространению. Депутат говорил, что поводом для жалобы в РКН стали обращения граждан, в которых утверждается, что в серии игр присутствует русофобский контент (в частности, Россия представлена агрессором), а игрокам дают задание сражаться с российской армией.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о блокировке Roblox в России.