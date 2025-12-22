На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В порту на Кубани ликвидировали пожар на танкере и причале после атаки дронов

В порту Тамань потушили возгорание на танкере и причале после атаки БПЛА
Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на танкере и причале в порту Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что пожар произошел после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На место происшествия выехал заместитель губернатора региона Дмитрий Маслов.

«Оперативные службы продолжают бороться с огнем на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь пожара сократилась до 1500 квадратных метров», — рассказали в администрации.

По данным властей, в порту Тамань были повреждены два пирса, столько же танкеров и один из подводящих трубопроводов. Кроме того, при падении обломков сбитых БПЛА пострадали два резервуара на территории гавани.

«Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Всего к тушению пожара привлекли 119 специалистов и 34 единицы техники. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев держит ситуацию на личном контроле, подчеркнули в администрации.

Утром 22 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23:00 до 7:00 мск над территорией страны сбили шесть беспилотников. Три из них уничтожили в Краснодарском крае, два — над акваторией Черного моря, один — в Брянской области.

Ранее украинские БПЛА атаковали предприятия в Самарской области.

