В Госдуме предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин

Высокопоставленных российских военных и представителей МО РФ нужно обучить антитеррористическим действиям, а также предоставить им специальные зеркала для осмотра днища машины перед тем, как сесть в автомобиль. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

В Москве в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой привели в действие взрывное устройство, которое установили под днищем автомобиля. В результате полученных травм он скончался.

«Надо генералам этим давать, чтобы осматривали днище машины, зеркала. Чтобы были обученные их водители первичным, хотя бы антитеррористическим действиям: осматривали машину зеркальцем, проверяли дно. Есть специальные, так сказать, способы. Внимательнее ее осматривали, прежде чем туда сядет начальник», — подчеркнул он.

По словам Колесника, такие мероприятия необходимо проводить как до, так и после поездки.

Депутат добавил, что спецслужбы РФ будут выяснять, откуда пошла утечка информации о месте жительства погибшего генерала.

Колесник также отметил, что за совершение таких действий, как установка взрывного устройства под автомобиль, может грозить не меньше 20 лет лишения свободы.

По словам парламентария, наиболее подверженными вербовке социальными группами населения являются подростки и пожилые люди, которые могут подложить взрывное устройство по указке неизвестных лиц.

«А если прошло по террористической цепочке через агентурную сеть? Через спящие (ячейки – «Газета.Ru»), находящихся на территории (России – «Газета.Ru»). Ну то вся эта цепочка должна быть обнулена, по-другому не получается», — подытожил Колесник.

Сарварову в 2024 году указом президента было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Он родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области (ныне — Пермского края). В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР, затем — Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине.

Ранее появились новые детали убийства генерала Кириллова.

