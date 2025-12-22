На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР рассказали о нежелании украинских дипломатов возвращаться с Запада

СВР: 90% работающих на Западе украинских дипломатов не хотят возвращаться домой
Alina Smutko/Reuters

Свыше 90% украинских дипломатов, которые работают в западных странах, не планируют возвращаться на Украину после завершения срока зарубежной командировки. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, украинские чиновники и предприниматели все чаще обращаются в дипломатические представительства Украины в европейских государствах с просьбами содействовать в оформлении вида на жительство.

«Особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах. Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в силу профессиональной деятельности дипломаты хорошо осведомлены об отсутствии реальных перспектив урегулирования украинского кризиса на условиях президента Украины Владимира Зеленского. По их оценке, среди западных партнеров Киева отсутствует единая позиция по дальнейшей поддержке страны, особенно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении сократить помощь украинским властям.

В СВР добавили, что многие представители украинской политической и деловой элиты заранее вывезли свои семьи за границу, а также перевели туда финансовые активы.

18 декабря директор СВР РФ Сергей Нарышкин призвал народ Украины найти силы избавиться от «неонацистской заразы» и вернуться к добрососедским отношениям с Россией.

Ранее в СВР узнали о планах побега руководителей Украины.

