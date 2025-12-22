Юрист объяснил, могут ли банки спрашивать о степени родства с получателем перевода

Банки не могут требовать от россиян ответов на вопросы о степени родства и других подробностях частной жизни получателя денежного перевода. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив, что в случае подобных звонков лучше сбросить и перезвонить на официальный номер банка.

«Нужно сообщать реквизиты получателя, такие как фамилия, имя, отчество, известные вам, и цель платежа. При этом можно отказаться отвечать на вопросы о степени родства, личных отношениях или подробностях частной жизни получателя. Это неотъемлемое право гражданина. Если звонок поступил с неизвестного номера, не сообщайте никаких данных. Прервите разговор и сами перезвоните на официальный номер банка, указанный на сайте. Настоящий сотрудник представится, назовет отдел и причину звонка, но не будет требовать коды из СМС, пароли или данные карты», — сказал он.

Хаминский добавил, что при блокировке перевода лучше всего лично посетить банковское отделение, но при этом не забывать о своих правах.

«При блокировке перевода оптимально — посетить отделение банка для верификации операции. Если это невозможно, например, когда клиент находится в другом городе или за границей, следует заранее обсудить с банком дистанционный порядок подтверждения. Не стоит «махать рукой» на финансовую безопасность или снимать наличные и передавать их получателю. Возможно, таким получателем окажется курьер, действующий в интересах мошенников, как это было в истории с Ларисой Долиной. В любом случае банки обязаны совершенствовать системы внутреннего контроля, анализируя новые мошеннические схемы, но не нарушая при этом права клиентов. Но активная позиция граждан и знание своих прав — лучшая защита», — добавил он.

21 декабря агентство РИА Новости сообщило, что российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм. Как выяснило агентство, при попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается представитель банка. В ходе проверки сотрудник уточняет персональные данные предполагаемого получателя, степень его родства с отправителем, а также спрашивает, на что планируется потратить отправляемые средства.

Ранее в Госдуме назвали оправданным усиление банками проверок при переводах денег.