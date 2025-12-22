На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции полицейские арестовали 12-летнего киллера

OC: полиция в Швеции арестовала 12-летнего киллера
Global Look Press

В Швеции полицейские арестовали 12-летнего киллера, пишет Oddity Central.

По данным правоохранительных органов, подросток получил $27 тысяч, получив заказ конкретного человека, однако выстрелил в другого молодого человека, который находился с друзьями.

Цель преступления, а также лицо, сделавшее, остаются неясными. Полиция считает, что это могло быть не первое преступление с участием ребенка.

Арестованный проживал с семи лет у своей бабушки в другом городе, но, по данным полиции, был вовлечен в деятельность насильственных банд.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению возраста преступников», — отметил офицер расследования полиции Мальмё Расем Чебил.

Он добавил, что многих малолетних вербуют через социальные сети более опытные преступники, используя их для тяжких преступлений. В Швеции дети младше 15 лет обычно не могут быть заключены в тюрьму, однако в этом случае прокуратура решила возбудить уголовное дело из-за тяжести преступления.

Ранее в Швеции посадили в тюрьму родителей, которые нерегулярно чистили зубы своим детям.

