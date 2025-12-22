На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину доложили об убийстве генерала Сарварова в Москве

Песков: спецслужбы моментально доложили Путину об убийстве генерала Сарварова
СК РФ

Спецслужбы доложили президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Москве был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии спецслужб докладывают моментально», — ответил он на вопрос о том, проинформирован ли российский лидер о произошедшем.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В тот момент в машине находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Мужчина получил тяжелые травмы, его спасти не удалось.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что на фоне случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время специалисты отрабатывают различные версии произошедшего. В том числе они допускают, что за организацией преступления могут стоять украинские спецслужбы. Как пишут СМИ, информация о Сарварове была добавлена в базу украинского сайта «Миротворец».

Ранее появилось видео с места убийства генерал-лейтенанта в Москве.

