Путину доложили об убийстве генерала Сарварова в Москве

Спецслужбы доложили президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Москве был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии спецслужб докладывают моментально», — ответил он на вопрос о том, проинформирован ли российский лидер о произошедшем.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В тот момент в машине находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Мужчина получил тяжелые травмы, его спасти не удалось.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что на фоне случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время специалисты отрабатывают различные версии произошедшего. В том числе они допускают, что за организацией преступления могут стоять украинские спецслужбы. Как пишут СМИ, информация о Сарварове была добавлена в базу украинского сайта «Миротворец».

Ранее появилось видео с места убийства генерал-лейтенанта в Москве.