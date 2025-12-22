На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США одобрили «виагру» для женщин в возрасте от 45 лет

WHealth: В США одобрили препарат для повышения либидо у женщин в постменопаузе
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Addyi для женщин в постменопаузе с гипоактивным расстройством сексуального влечения. Об этом изданию Women's Health (WHealth) рассказала Лорен Стрейхер, профессор акушерства и гинекологии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.

Addyi был разработан для лечения женщин с ГРCВ — состоянием, при котором снижается или полностью исчезает сексуальное желание, вызывая выраженный психологический дискомфорт. Действующее вещество препарата — флибансерин — влияет на баланс нейромедиаторов в мозге, в частности снижает активность серотонина, что может способствовать усилению либидо.

Изначально FDA одобрило Addyi в 2015 году, но только для женщин в пременопаузе. Этот этап характеризуется постепенными изменениями в гормональном балансе: снижением уровня женских гормонов — эстрогена и прогестерона. Теперь FDA расширило показания, разрешив применение препарата и после наступления менопаузы, которая обычно наступает после 45-55 лет.

Основанием послужили данные успешных клинических исследований, в которых приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 80 лет. Эти же данные использовались и при первом одобрении препарата.

Согласно метаанализу рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в период с 2015 по 2024 год, Addyi оказался эффективнее плацебо в улучшении показателей сексуального влечения. Это оценивалось с помощью электронных дневников, которые заполняли участницы. Кроме того, больше женщин как в пременопаузе, так и в постменопаузе сообщили о «значительной пользе» от препарата по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Эксперт подчеркивает, что новый препарат помогает не всем, поскольку снижение либидо может быть связано с психологическими, гормональными и социальными факторами. Тем не менее она называет расширение одобрения важным шагом, поскольку у мужчин существует несколько вариантов медикаментозного лечения сексуальных расстройств, тогда как для женщин таких средств крайне мало.

Ранее был назван неожиданный фактор, вызывающий проблемы в сексе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами