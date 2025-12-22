В США одобрили «виагру» для женщин в возрасте от 45 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Addyi для женщин в постменопаузе с гипоактивным расстройством сексуального влечения. Об этом изданию Women's Health (WHealth) рассказала Лорен Стрейхер, профессор акушерства и гинекологии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.

Addyi был разработан для лечения женщин с ГРCВ — состоянием, при котором снижается или полностью исчезает сексуальное желание, вызывая выраженный психологический дискомфорт. Действующее вещество препарата — флибансерин — влияет на баланс нейромедиаторов в мозге, в частности снижает активность серотонина, что может способствовать усилению либидо.

Изначально FDA одобрило Addyi в 2015 году, но только для женщин в пременопаузе. Этот этап характеризуется постепенными изменениями в гормональном балансе: снижением уровня женских гормонов — эстрогена и прогестерона. Теперь FDA расширило показания, разрешив применение препарата и после наступления менопаузы, которая обычно наступает после 45-55 лет.

Основанием послужили данные успешных клинических исследований, в которых приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 80 лет. Эти же данные использовались и при первом одобрении препарата.

Согласно метаанализу рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в период с 2015 по 2024 год, Addyi оказался эффективнее плацебо в улучшении показателей сексуального влечения. Это оценивалось с помощью электронных дневников, которые заполняли участницы. Кроме того, больше женщин как в пременопаузе, так и в постменопаузе сообщили о «значительной пользе» от препарата по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Эксперт подчеркивает, что новый препарат помогает не всем, поскольку снижение либидо может быть связано с психологическими, гормональными и социальными факторами. Тем не менее она называет расширение одобрения важным шагом, поскольку у мужчин существует несколько вариантов медикаментозного лечения сексуальных расстройств, тогда как для женщин таких средств крайне мало.

