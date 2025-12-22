В России по поручению Путина всесторонне изучат русский народ

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки вместе с Российской академией наук (РАН) до 1 марта 2026 года разработать программу исследований, направленную на изучение русского народа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Минобрнауки и РАН должны будут разработать «программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа», говорится в тексте поручения.

Реализация программы ожидается в 2026-2028 годах. Ответственными за ее разработку назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Российской академии наук Геннадий Красников.

19 декабря во время прямой линии Путин заявил, что власти страны целенаправленно поддерживают культуры и языки народов страны.

В начале ноября по указу главы государства были установлены День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Первый праздник будет отмечаться 30 апреля, второй — 8 сентября.

Ранее Путин заявил о сплоченности России.