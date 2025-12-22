На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян выложил видео из Петербурга под кавер на песню Газманова

Пашинян показал подписчикам селфи с видом на Исаакиевский собор в Петербурге
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал »Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где он находится с рабочим визитом.

«Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех», — написал он под роликом, сопроводив его эмодзи сердца и флагами Армении и России.

На фоне у него играет песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На видео можно услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

21 декабря в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина состоялся саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы развития единого рынка ЕАЭС.

Вечером 22 декабря в Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Президент России Владимир Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами