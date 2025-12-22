Пашинян выложил видео из Петербурга под кавер на песню Газманова

Пашинян показал подписчикам селфи с видом на Исаакиевский собор в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где он находится с рабочим визитом.

«Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех», — написал он под роликом, сопроводив его эмодзи сердца и флагами Армении и России.

На фоне у него играет песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На видео можно услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

21 декабря в Санкт-Петербурге в здании президентской библиотеки им. Ельцина состоялся саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы развития единого рынка ЕАЭС.

Вечером 22 декабря в Петербурге пройдет неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Президент России Владимир Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ.