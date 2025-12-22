На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Димитрове из трех бригад ВСУ выжили только два солдата

Пленный Набережный: из трех бригад ВСУ выжили только два человека
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Димитрове (украинское название — Мирноград), окруженном российскими войсками, из трех бригад Вооруженных сил Украины смогли остаться в живых и сдаться в плен только двое солдат. Об этом в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ, рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный.

«С трех бригад мы остались вдвоем. Прорваться — нет смысла. Мы в большом кольце. Если жить хочешь — надо сдаваться, ребят. Это нет смысла — умирать», — говорит Набережный на видео.

Как отметил пленный, он привлек внимание российских военных специально стреляя по верхушкам деревьев. По словам Набережного, к ним подошли бойцы РФ и предложили сдаться.

На видео пленный также пожаловался на проблемы с обеспечением окруженной в Димитрове группировки. Он обратил внимание, что не хватало медикаментов, продовольствия. За три дня солдатам ВСУ скинули одну банку тушенки на двоих.

До этого Набережный рассказывал, что командование не давало приказа выводить окруженных солдат из Димитрова. Солдаты просили разрешения выйти самостоятельно, особенно в условиях тумана, но получили указание ожидать «птичку» (беспилотник), которая должна была их вывести.

19 декабря в ходе итоговой конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команду на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

Ранее ВСУ потеряли 455 бойцов и два танка в зоне действия группы «Центр» ВС РФ.

СВО: последние новости
