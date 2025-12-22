Вице-премьер США заявил о прорыве на переговорах в Майами

Вэнс сообщил о прорыве на переговорах по Украине по итогам встречи РФ и США

На переговорах представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

Политик отметил, что утром 22 декабря получил обновленную информацию от переговорщиков.

«Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто», — сказал вице-премьер.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, дискуссии переговоров были конструктивными, «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Ранее в Кремле рассказали, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в США.