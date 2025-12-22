В Совфеде ждут обострения конфликта ЕС с тремя странами альянса

Конфликт между Евросоюзом с одной стороны и Словакией, Чехией и Венгрией с другой стороны продолжится и может принять более острые формы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что Еврокомиссия «взбесилась» из-за отказа Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в предоставлении Украине кредита на €90 млрд. Пушков уверен, что на этом все не закончится.

«Конфликт даже расширится, поскольку будет перенесен на другие направления политики ЕС, прежде всего, на курс его руководства на подготовку к войне с Россией. Фон дер Ляйен и Мерц не отступятся — это их «кровная» политическая платформа, однако Будапешт, Братислава и, возможно, Прага не отступятся тоже», — убежден сенатор.

По его словам, в итоге финансовая поддержка для Украины приведет к финансовым потерям ЕС, углублению внутреннего раскола и к «дополнительному размежеванию с Трампом и его администрацией».

«Куда ни кинь — везде клин», — подытожил Пушков.

На саммите ЕС 19 декабря Венгрия, Чехия и Словакия отказались предоставлять кредит Украине за счет общего бюджета объединения. Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что ЕС собирается заставить три страны политически «заплатить» за отказ финансировать Украину.

Ранее Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину.