В Амурской области мужчина заколол пенсионера пилочкой для ногтей

В Амурской области мужчина напал на знакомого с заточенной пилочкой для ногтей
СУ СК РФ по Амурской области

Житель Амурской области поссорился с собутыльником и заколол его заточенной пилочкой для ногтей, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Сиваки Магдагачинского муниципального округа. Потерпевший гостил у своего 47-летнего знакомого, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, который продолжился на улице.

В ходе ссоры подозреваемый достал инструмент для маникюра с выдвижной пилочкой для ногтей и несколько раз ударил своего оппонента в грудь. Раненый смог дойти до дома, но спасти его не удалось.

Как установили следователи, обвиняемый заточил пилочку подл лезвие. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее татарстанец ударил дверью возлюбленную, она не выжила.

