Путин встретил лидеров СНГ в Эрмитаже

В Петербурге Путин встретил лидеров стран СНГ в Эрмитаже

Лидеры стран СНГ, по приглашению президента России Владимира Путина прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, собрались в Эрмитаже. Кадры встречи публикует пресс-служба Кремля.

«Вместе с Президентом России музей осматривают Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Саммит лидеров СНГ прошел 10 октября в столице Таджикистана. В ходе мероприятия лидеры объединения приняли решение о предоставлении Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) статуса наблюдателя при Содружестве.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.