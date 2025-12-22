Огни, несмотря на экономию: как Европа готовится к Рождеству

25 декабря католики и протестанты отметят Рождество. В преддверии праздника улицы городов в Европе украсили гирлянды, световые инсталляции и рождественские ели.

По традиции, уже в ноябре начали открываться рождественские ярмарки. Базары, на которых можно купить подарки и порадовать себя угощениями, появились во многих городах Европы, в том числе в Берлине, Праге, Софии, Мадриде, Кракове, Скопье, Брюсселе и Париже.

Самой большой в Европе в 2025 году стала ярмарка в румынском городе Крайова, включающая четыре тематические зоны. Самым же дорогим стал праздничный рынок в Париже.

Спикер российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что власти европейских городов вынуждены экономить на праздничных мероприятиях и иллюминации из-за роста цен на энергоносители. Она отмечала, что в Германии под угрозой оказалось новогоднее празднование у Бранденбургских ворот, а на одной из крупнейших улиц Берлина — бульваре Курфюрстендамм — «полностью отменили рождественскую иллюминацию». По ее словам, «спасать Новый год и Рождество» пришлось бизнесу и простым немцам.

Как европейские города украсили к Рождеству — в галерее «Газеты.Ru».