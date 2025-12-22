На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ показала видео с передачей взятки топ-менеджеру «Кавказ.РФ»

ТАСС опубликовал кадры передачи взятки сотруднику «Кавказ.РФ»
Shutterstock

ФСБ зафиксировала на видео передачу взятки директору департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ». Кадры распространило агентство ТАСС.

На записи видно, как один из мужчин передает другому пакет. В ФСБ сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ» с генеральным директором подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра «Москва-Сити».

По данным спецслужбы, во время встречи руководитель подрядчика передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта на проведение культурно-массовых мероприятий на горнолыжном курорте «Мамисон».

В ФСБ уточнили, что после получения денег сотрудник государственной компании положил часть средств на свой банковский счет.

Директору департамента маркетинга «Кавказ.РФ» и главе подрядной организации предъявили обвинения в получении и даче взятки. Следственный комитет сообщил, что сумма незаконного вознаграждения составила 2 млн рублей.

Ранее против бывшего мэра Ростова-на-Дону завели второе уголовное дело.

