ФСБ показала видео с передачей взятки топ-менеджеру «Кавказ.РФ»

ФСБ зафиксировала на видео передачу взятки директору департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ». Кадры распространило агентство ТАСС.

На записи видно, как один из мужчин передает другому пакет. В ФСБ сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ» с генеральным директором подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра «Москва-Сити».

По данным спецслужбы, во время встречи руководитель подрядчика передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта на проведение культурно-массовых мероприятий на горнолыжном курорте «Мамисон».

В ФСБ уточнили, что после получения денег сотрудник государственной компании положил часть средств на свой банковский счет.

Директору департамента маркетинга «Кавказ.РФ» и главе подрядной организации предъявили обвинения в получении и даче взятки. Следственный комитет сообщил, что сумма незаконного вознаграждения составила 2 млн рублей.

