Иран отказался разрывать отношения с Россией

МИД Ирана: Тегеран не станет разрывать отношения с Москвой по желанию Европы

Иран не станет разрывать отношения с Россией по требованию европейских стран. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Ожидать, что каждая страна, которая поддерживает отношения с Россией и установила с ней дружественные связи, разорвет эти отношения из-за требований Европы, совершенно нелогично», — сказал дипломат.

Представитель МИД Ирана добавил, что странам Европы необходимо обратить внимание на свое поведение и проанализировать, почему вообще возник конфликт на Украине.

В ноябре министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что восстановление резолюций Совета Безопасности ООН с санкциями в отношении Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Одной из таких стран, которую захотел наказать Трамп за сотрудничество с Россией, является Иран.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.