«Где спрятаться»: в Польше подготовили карту с адресами всех бомбоубежищ

МВД Польши опубликовало карту бомбоубежищ страны
Shutterstock

МВД Польши подготовило и опубликовало на своем сайте карту бомбоубежищ, охватывающую всю территорию страны. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Карта под названием «Где спрятаться» содержит адреса всех действующих бомбоубежищ и позволяет пользователю проложить маршрут к любому из них. При этом информация о вместимости конкретных укрытий в открытом доступе не приводится.

По данным телеканала, министерство также работает над запуском специального мобильного приложения, куда граждане смогут отправлять фото подозрительных лиц, замеченных вблизи железнодорожных путей, мостов и других объектов стратегической инфраструктуры.

Согласно данным МВД, обнародованным в конце декабря 2024 года, на территории Польши насчитывается 61 932 бомбоубежища общей вместимостью около 1,29 млн человек. Действующие правила предусматривают, что в каждом населенном пункте количество мест в укрытиях должно составлять не менее 50% от численности местных жителей.

18 сентября радиостанция RMF 24 сообщала, что в Польше проводят массовую проверку бомбоубежищ «в условиях растущих вызовов для государственной безопасности». При этом власти выделили на 2025-2026 годы около 5 млрд злотых (более 115 млрд рублей) на модернизацию убежищ, строительство новых защитных объектов и развитие систем оповещения.

Ранее немецкий министр предложил на случай войны запастись консервированными равиоли на €80 млн.

