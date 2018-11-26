МИД РФ: провокация Киева это повод для санкций против России

МИД России выразил протест после того, как украинские военные корабли нарушили государственную границу в Керченском проливе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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В сообщении подчеркивается, что действия украинских военных являются тщательно продуманной и спланированной провокацией против Москвы, которая была направлена на разжигание напряженности в Азовском море и Керченском проливе. Провокация была необходима, чтобы создать предлог для наращивания санкций против России, уверены в МИДе.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве не исключают, что подобный инцидент нужен был киевским властям для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем на самой Украине.

Подтверждением этому стало намерение Киева ввести военное положение в республике, при котором проводить президентские и парламентские выборы нельзя.

В ведомстве напомнили, что уже потребовали срочно созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в акватории. Как ожидается, встреча начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Напомним, утром 25 ноября три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ немедленно остановиться и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда. В результате были ранены три украинских моряка, все они доставлены в больницу в Керчи, где им оказана медицинская помощь. Их жизням ничто не угрожает.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам, что в связи с инцидентом в российское внешнеполитическое ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины в России.

В свою очередь, в Киеве российскую сторону обвинили в агрессивных действиях против ВМС Украины. Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести в стране военное положение на 60 суток. Вскоре президент Петр Порошенко одобрил и подписал это решение. Теперь документ находится на рассмотрении Верховной рады.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что парламент поддержит предложение.

Он отметил, что президенту Порошенко выгодно военное положение, поскольку оно позволит отложить выборы в стране или провести их более успешно.

«Основные голоса у Порошенко — это «Народный фронт» и его блок. Эти две политические силы понимают, что рейтинга у них нет, поддержки нет, и они бы хотели отложить выборы. Шансы на то, что проголосуют [за] достаточно большие. И некоторые олигархи, которые контролируют ряд депутатов, они сработались с Порошенко, выработали схемы, их устраивает статус-кво, сам Порошенко, и вполне возможно, что они это поддержат. Я думаю, что они могут додать те голоса, которые нужны, чтобы приняли военное положение, потому что голосов блока Порошенко и «Народного фронта» может не хватить», — сказал Царев в эфире НСН.

При этом, уверен эксперт, киевские власти не будут доводить напряжение до крупномасштабных боевых действий.

«Потому что какое-нибудь полномасштабное наступление на Донецк может закончиться тем, что в этот раз сдерживать ополченцев никто не будет, и они дойдут и до Мариуполя, и до Харькова, может, и до Днепропетровска (нынешний Днепр — прим. НСН). Риски Порошенко понимает, ему нужна сама эскалация, но не нужны крупные поражения», — пояснил Царев.

В НАТО, комментируя инцидент, заявили, что альянс следит за событиями в Керченском проливе и находится в контакте с Киевом. Спикер альянса призвала стороны конфликта к «сдержанности и деэскалации». При этом она подчеркнула, что НАТО «полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая с ее навигационными правами в ее территориальных водах».

Европейский союз в официальном обращении отметили, что после инцидента между российскими и украинскими кораблями напряженность в Азовском море и Керченском проливе «опасным образом возросла».