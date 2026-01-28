Юморист Незлобин раскрыл подробности продажи квартиры в Москве

Уехавший в США комик Александр Незлобин заявил, что вынужден был продать свою московскую квартиру. Об этом юморист рассказал на YouTube-канале Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам комика, квартиру пришлось продать с большой скидкой, однако назвать точную вырученную сумму он не смог. Незлобин пояснил, что часть денег от продажи он потратил на погашение ипотеки, а около $300 тыс. (около 23 млн рублей) вывез в США.

Незлобин подчеркнул, что с психологической точки зрения ему не трудно было избавиться от своей московской недвижимости. По мнению юмориста, право собственности в России не гарантировано должным образом, и поэтому ему пришлось продать квартиру, хотя бы для того, чтобы переинвестировать деньги. В других обстоятельствах, отметил Незлобин, вместо продажи квартиры он бы сдавал ее и периодически останавливался бы там при посещении России.

Незлобин уехал из России в США в 2022 году. Спустя два года он продал свою двухкомнатную квартиру общей площадью 75 квадратных метров в доме рядом с Патриаршими прудами.

