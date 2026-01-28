Жителя Сахалина арестовали за оправдание терроризма

Суд арестовал жителя Сахалина за пропаганду и оправдание терроризма в интернете

Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона по подозрению в пропаганде и оправдании терроризма. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения размещал в публичном канале мессенджера Telegram материалы, популяризирующие деятельность запрещенной в России террористической организации и оправдывающие ее действия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет»). Суд арестовал фигуранта дела, которому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

До этого школьницу из Петербурга отправили в воспитательную колонию на четыре года за то, что она повесила портреты членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в школе. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Ранее житель Приморья получил крупный штраф за поддержку украинских боевиков в соцсетях.