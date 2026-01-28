Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Жителя Сахалина арестовали за оправдание терроризма

Суд арестовал жителя Сахалина за пропаганду и оправдание терроризма в интернете
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона по подозрению в пропаганде и оправдании терроризма. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения размещал в публичном канале мессенджера Telegram материалы, популяризирующие деятельность запрещенной в России террористической организации и оправдывающие ее действия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет»). Суд арестовал фигуранта дела, которому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

До этого школьницу из Петербурга отправили в воспитательную колонию на четыре года за то, что она повесила портреты членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в школе. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Ранее житель Приморья получил крупный штраф за поддержку украинских боевиков в соцсетях.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!