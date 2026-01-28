Названо безопасное количество заварок для одного чайного пакетика

При первом контакте с горячей водой из чайного листа экстрагируется до 70–80% биологически активных веществ, включая полифенолы, кофеин и эфирные масла. Второе и последующее заваривания приводят к получению ароматизированной воды с минимальной пользой, поскольку основная часть действующих компонентов уже перешла в первую чашку.

Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«При этом влажная среда после первого использования создает идеальные условия для размножения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Даже при комнатной температуре за несколько часов внутри и на поверхности чайного пакетика могут начать развиваться микроорганизмы, способные вызывать пищевые отравления с симптомами диареи и рвоты», — объяснила эксперт.

Последующая обработка кипятком при повторном заваривании не обеспечивает полную стерилизацию и часть бактерий может попасть в организм вместе с напитком. В случае ослабленного иммунитета и проблем с желудочно-кишечным трактом употребление такого напитка может вызвать симптомы отравления.

«Данный риск увеличивается при добавлении в кружку при первом заваривании сахара или молока, которые частично останутся внутри чайного пакетика и будут стимулировать развитие микроорганизмов в нем», — предупредила она.

Практически безопасным можно считать только однократное использование чайного пакетика с последующим извлечением из заварочной посуды.

«Повторное заваривание допустимо в течение очень короткого временного интервала, не превышающего 30–40 минут после первого использования. Однако следует учитывать, что качество чайного напитка при последующих завариваниях значительно снижается», — резюмировала Золотарева.

Ранее россиян предупредили об опасности привычки пить чай на голодный желудок.